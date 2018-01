BC comunica que fará hoje e amanhã pagamento antecipado ao FMI O Banco Central comunicou hoje, em nota à imprensa, que fará hoje e amanhã o pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional(FMI). Conforme a nota, o pagamento de hoje é de US$ 2,04 bilhões. Amanhã serão pagos os US$ 13,40 bilhões restantes, totalizando US$ 15,44 bilhões. Veja a íntegra da nota do BC: "Nota à Imprensa Brasília - O Banco Central do Brasil comunica que efetuará, nos dias de hoje e de amanhã (22 e 23), o pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional - FMI, da linha de crédito denominada Credit Tranche, cujos vencimentos originais se dariam até dezembro de 2007, conforme decisão governamental divulgada pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, no dia 13 do corrente mês, No dia de hoje será efetuado o pagamento do montante equivalente a US$ 2,04 bilhões; amanhã será pago o restante, equivalente a US$ 13,40 bilhões, totalizando US$ 15,44 bilhões. Deste total, 59% (US$ 9,09 bilhões) serão pagos em dólares; 25% (US$3,94 bilhões) em euros; 9% (US$ 1,34 bilhão) em ienes e 7% (1,07 bilhão) em libras esterlinas. 22 de dezembro de 2005" Banco Central do Brasil Assessoria de Imprensa