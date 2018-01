BC confirma discussão sobre tributação de estrangeiros O diretor de Política Monetária do BC, Rodrigo Azevedo, fez coro às afirmações do secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, confirmando que existe uma discussão no governo sobre o tratamento tributário diferenciado para o investidor estrangeiro no mercado doméstico. "Como o secretário afirmou, esta é uma questão relevante, que está sendo discutida e na qual estamos caminhando" afirmou Azevedo, em rápida entrevista à Agência Estado, reiterando que, na equipe econômica, quem está liderando tais discussões é o Tesouro Nacional. Questionado se a Receita Federal seria um dos setores do governo que estariam "sensibilizados" a um tratamento tributário diferenciado, Azevedo respondeu apenas que "a Receita é um elo importante deste processo", mas afirmou não ter conhecimento sobre a posição da Receita. "Mais uma vez, quem está liderando essa discussão é o Tesouro", reafirmou o diretor do BC.