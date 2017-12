BC confirma emissão de US$ 1 bilhão Banco Central confirmou no início da noite desta terça-feira, em nota, que o governo brasileiro captou hoje no mercado externo US$ 1 bilhão por meio de emissão global de títulos com vencimento em 16 de janeiro de 2007. É a primeira emissão em mais de um ano. Os títulos foram colocados em mercado com juros de 10% ao ano, uma diferença de 7,83% acima dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano de referência (treasuries). A taxa de retorno para o investidor ficou em 10,70% ao ano. Os papéis foram colocados em mercado a 97,939% do valor de face. A operação foi coordenadoa pelos bancos Merrill Lynch e UBS Warburg. A assessoria de imprensa do Banco Central informou que o BC não vai se pronunciar sobre a emissão hoje.