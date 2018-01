BC confirma que Bevilaqua não vai à reunião do Copom A assessoria de imprensa do Banco Central confirmou nesta quarta-feira, 7, que o ex-diretor de Política Econômica, Afonso Bevilaqua, não participará do segundo dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Ele não poderá participar, de acordo com a assessoria do BC, devido à publicação, nesta quarta, no Diário Oficial, de sua exoneração. Bevilaqua participou do primeiro dia da reunião do Copom, na terça-feira, porque ainda era diretor do BC. A assessoria de imprensa do BC também informou que foi publicada, nesta quarta, no Sistema de Informação do BC (Sisbacen), uma portaria do presidente da instituição, Henrique Meirelles, efetivando o atual diretor de Estudos Especiais, Mário Mesquita, como substituto de Bevilaqua, na diretoria de Política Econômica. Durante o anúncio da saída de Bevilaqua, na quinta-feira da semana passada, o presidente do BC havia dito que, a princípio, ele participaria das reuniões de terça e quarta-feira do Copom.