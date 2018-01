BC confirma Schwartsman para diretoria da instituição O economista Alexandre Schwartsman foi indicado para a diretoria de Assuntos Internacionais do Banco Central. A indicação foi encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, em comum acordo com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Schwartsman substituirá Beny Parnes. Segundo nota do BC, a saída de Beny Parnes atende desejo pessoal e conclui transição da diretoria do BC. A nota acrescenta que Alexandre Schwartsman é formado em economia pela USP e em administração de empresas pela FGV. É mestre em economia pela USP e doutor pela Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). Durante a manhã, a Assessoria de Imprensa do Unibanco, instituição em que Schwartsman trabalhava como economista-chefe, confirmou a sua saída ontem. O economista é tido como um dos principais profissionais na área, tanto pelo mercado financeiro como pelo governo. Já havia rumores na praça financeira nesta manhã de que Schwartsman substituiria Parnes na diretoria de Assuntos Internacionais do BC, segundo apuração de editores da Broadcast.