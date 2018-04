BC consultará bancos sobre linhas de crédito O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, informou nesta sexta-feira que o BC fará na próxima semana consultas diárias aos dealers (bancos autorizados a negociar com o BC) para definir o volume e o prazo dos leilões de linhas de crédito para exportação. Segundo o diretor, o BC tem ?total disposição de fazer um importante volume de linhas na próxima semana?. Como a definição do volume e prazo dos leilões será feita diariamente, o BC deixará de utilizar o volume padrão de recursos que estavam sendo oferecidos nesta semana no montante de US$ 100 milhões. ?Vamos conversar com os dealers e ver a demanda. O volume pode ser maior ou menor do que os US$ 100 milhões?, afirmou. Figueiredo informou que na manhã da segunda-feira, o BC deverá fazer sua primeira consulta da semana aos bancos para identificar a demanda por esse tipo de leilão. Caso realmente exista interesse, o BC anunciará no mesmo dia a realização do leilão. Como as novas regras para a realização de leilões de linha para exportação entrarão em vigor na próxima terça-feira, Figueiredo acredita que a demanda do mercado por esse tipo de leilão deverá ser maior a partir deste dia. As alterações nas regras dos leilões têm como objetivo aperfeiçoar o mecanismo de concessão de crédito aos exportadores. Com relação ao leilão desta sexta-feira, onde o BC não aceitou nenhuma proposta apresentada, Figueiredo explicou que o Banco Central já sabia que a demanda do mercado era pequena, mas optou por realizar o leilão para dar um sinal claro ao mercado que existe total disposição da autoridade monetária em dar liquidez a esse segmento.