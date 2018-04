BC: contas externas têm déficit de US$ 2,7 bi em janeiro A conta corrente do balanço de pagamentos, que registra o saldo de todas as transações do País com o exterior, registrou déficit de US$ 2,753 bilhões em janeiro. Segundo dados do Banco Central divulgados hoje, a balança comercial brasileira encerrou janeiro com contribuição negativa de US$ 524 milhões. A conta de serviços e rendas teve déficit de US$ 2,542 bilhões e as transferências unilaterais tiveram resultado positivo (ingresso de recursos) de US$ 312 milhões. No acumulado dos últimos 12 meses até janeiro, a conta corrente acumula déficit de US$ 27,024 bilhões, o equivalente a 1,75% do Produto Interno Bruto (PIB). IED Os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) somaram US$ 1,93 bilhão em janeiro, informou o BC. No acumulado dos últimos 12 meses até janeiro deste ano, o ingresso de IED soma US$ 42,164 bilhões, o equivalente a 2,73% do PIB. O fluxo de investimento brasileiro no exterior registrou ingresso líquido de US$ 3 milhões em janeiro, o que indica que houve um retorno dos investimentos feitos por empresas brasileiras no exterior. Remessas As remessas de lucros e dividendos feitas pelas multinacionais estrangeiras com sede no País somaram US$ 698 milhões em janeiro, de acordo com dados do BC. Em janeiro de 2008, as remessas somaram US$ 3,025 bilhões e em dezembro do ano passado, US$ 3,146 bilhões. Dívida externa A dívida externa total do Brasil voltou a ficar abaixo de US$ 200 bilhões em janeiro deste ano. De acordo com dados do BC, a dívida externa total estava em US$ 199,577 bilhões no fim do mês passado. Em dezembro de 2008, o valor estava em US$ 200,192 bilhões. Segundo o Banco Central, a última vez em que o montante total da dívida somou valor abaixo de US$ 200 bilhões foi em dezembro de 2007, quando estava em US$ 193,219 bilhões.