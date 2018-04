BC: Copom defende estratégia mais cautelosa

No mesmo trecho do documento, os diretores do BC repetem trecho da ata anterior que cita que a preservação de perspectivas inflacionárias benignas vai "requerer que o comportamento do sistema financeiro e da economia sob um novo patamar de taxas de juros seja cuidadosamente monitorado ao longo do tempo".

Os diretores do BC observam, ainda, que a evolução da taxa básica de juros (Selic) "tem de levar em conta a magnitude do movimento total realizado desde janeiro". O trecho destaca que o impacto da redução da Selic anunciada desde o início do ano terá reflexos sobre diversos indicadores econômicos que "ficarão evidentes ao longo do tempo".