BC corta a taxa Selic em 0,5 ponto, para 8,75% ao ano

A maioria dos economistas do mercado financeiro acreditava que o BC teria uma postura menos agressiva na decisão de hoje, porém ainda de corte na taxa básica de juros, de 0,50 ponto, conforme levantamento feito pela Agência Estado com 62 instituições. A previsão de redução dos juros nesta quarta-feira já constava também do relatório com estimativas de mercado divulgado pelo BC na última segunda-feira, mais conhecido como pesquisa Focus. A projeção de um corte de 0,50 ponto vinha sendo repetida pelos analistas nas últimas quatro semanas. De acordo com o relatório, na visão do mercado, após o corte de hoje, a autoridade monetária deverá manter o juro estável em 8,75% ao ano pelo menos até o final do ano.

O Copom voltará a se reunir para decidir sobre a taxa básica de juros nos dias 1º e 2 de setembro deste ano. Em 2009, além do encontro do início de setembro, haverá ainda mais duas reuniões do Copom, em outubro e dezembro. A ata com as explicações da decisão de hoje será divulgada pelo Banco Central na quinta-feira da próxima semana (dia 30 de julho).