BC: crédito ao consumidor ainda não se recuperou Apesar do aumento dos prazos, os financiamentos dos bancos para as compras parceladas no comércio varejista ainda não se recuperaram totalmente do tombo provocado pela crise financeira internacional após setembro do ano passado. Dados do Banco Central (BC) mostram que os brasileiros tomaram emprestado R$ 54 milhões em operações desse tipo por dia no mês de agosto. O valor é 16,9% menor que de igual mês de 2008.