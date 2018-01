BC: crédito ao consumidor tem juros mais altos Os juros das operações de crédito pessoal tiveram uma elevação de 3 pontos porcentuais em outubro com relação a setembro e aumentaram de 86,21% ao ano para 89,17%, segundo informou há pouco o Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). As taxa do cheque especial aumentaram no mesmo período 0,4 ponto porcentual e foram dos 159,89% ao ano para 160,29% ao ano no mês passado. Nos empréstimos às pessoas físicas para a compra de automóveis, as taxas aumentaram 1,4 ponto porcentual e saíram dos 44,32% ao ano de setembro para 45,69% ao ano. Os juros das operações de crédito para a aquisição de outros bens subiram 0,7 ponto porcentual e aumentaram de 66,84% ao ano para 67,58% ao ano.