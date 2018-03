BC: crédito cresce 1,5% em setembro ante agosto

Segundo o BC, o resultado de setembro apresentou "desempenho similar ao observado no mês anterior, constatando-se expansão das operações com recursos livres e com recursos direcionados em ambiente de redução das taxas, do spread bancário (diferença entre o custo pago pelo banco para captar recursos e o juro que ele cobra dos clientes) e da inadimplência". "A trajetória de recuperação do crédito para as famílias segue impulsionada pela elevação na participação dos empréstimos consignados e, nas empresas, intensificaram-se os financiamentos referenciados em recursos domésticos, condicionados pelo desempenho positivo da atividade econômica", destaca o documento.

No acumulado dos últimos 12 meses até setembro, a carteira de crédito acumula expansão de 16,9%. A participação do crédito no Produto Interno Bruto (PIB) atingiu no mês passado 45,7%, ante 45,3% em agosto. Em setembro do ano passado, o porcentual do crédito no PIB era de 38,7%.