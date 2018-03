BC: crédito sobe 1,5% e atinge R$ 1,388 tri em novembro

O crédito para pessoa jurídica teve alta de 1,9% para R$ 760, 188 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pelo desempenho das operações com recursos direcionados, que subiram 2,6% enquanto as operações com recursos livres tiveram alta de 1,5%. O crédito para pessoa física, por sua vez, subiu 1,1% para R$ 628,389 bilhões. Nesse caso, o crédito com recursos livres é que puxou o segmento, com alta de 1,3%, enquanto as operações com recursos direcionados subiram 0,4%.

Considerando apenas o crédito livre referencial para o cálculo da taxa de juros praticada no sistema financeiro (conceito mais restrito utilizado pelo Banco Central) houve crescimento 1,6% em novembro, para R$ 713,8 bilhões. Em 12 meses, esse grupo acumula alta de 7,1%. O crédito para a pessoa física nesse grupo subiu 1,6% e o de pessoa jurídica, 1,5%.