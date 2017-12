BC cria ouvidoria para reclamações da sociedade O Banco Central criou um Ouvidoria para receber e responder as reclamações da sociedade contra a instituição. "O novo departamento terá o papel de ampliar a transparência do BC", afirmou o diretor de administração do banco, João Antônio Fleury Teixeira. Segundo ele, o setor terá a responsabilidade de agilizar as demandas levadas à instituição, cobrando respostas rápidas à sociedade. A estrutura do novo departamento, que ainda está em fase de implementação, será pequena, contando com apenas seis pessoas, entre elas o Ouvidor-geral, cuja função é subordinada ao presidente do BC, Henrique Meirelles. Outra área nova no BC é a Corregedoria-geral. Obedecendo a decreto presidencial publicado em junho de 2005, o departamento será implementado nos próximos dias e será voltado para dentro do banco. A função será "receber e analisar representações e denúncias relacionadas à atuação e conduta dos servidores do BC. O corregedor-geral terá mandato fixo de dois anos, renovável por mais dois". A corregedoria poderá instaurar processos administrativos e sindicâncias para apuração de responsabilidades de funcionários do BC, analisar e instaurar procedimentos de sindicância patrimonial por informações de possível enriquecimento ilícito de funcionários. O Banco Central criou também um novo Departamento de Segurança que vai trabalhar no sentido de antecipar possíveis riscos ao patrimônio e ao desempenho das funções da instituição. De acordo com o diretor de administração, a medida faz parte de um processo de ampliação da segurança do banco que vem desde 2004, mas que ganhou força após o assalto à sede do BC em Fortaleza, no ano passado. A área de segurança terá a atribuição de "garantir a integridade física das pessoas, do patrimônio e dos valores do Banco Central". O novo departamento contará com 352 funcionários em todo o Brasil, sendo 204 contratados recentemente em concurso. O departamento será vinculado à Diretoria de Administração do BC. A criação dos três novos setores, que modificou o regimento interno do BC, foi aprovada ontem na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).