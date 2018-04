BC: crise já afeta gasto de turistas no exterior A crise começa a reduzir o gasto de brasileiros em viagens internacionais. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, turistas brasileiros gastaram US$ 11,352 bilhões no acumulado dos 12 meses encerrados em outubro. Essa é a primeira vez desde abril de 2004 que o valor acumulado em 12 meses cai. Em outubro do ano passado, essa despesa somava pouco mais de US$ 11,4 bilhões. O chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, diz que a conta de turismo é a que sente mais rápido os efeitos da crise internacional e o impacto desse cenário turbulento no câmbio, o que encarece os gastos em moedas estrangeiras. "O ajuste tem sido muito pronunciado", diz. Números de outubro já mostravam arrefecimento. No mês, a despesa dos brasileiros no exterior caiu 15% na comparação com igual mês do ano anterior e somou US$ 774 milhões. Ao mesmo tempo, a receita obtida com estrangeiros que visitam o Brasil - que são beneficiados pelo dólar mais forte - aumentou 10%, para US$ 478 milhões.