BC cumpre regra e explicará não cumprimento da meta de inflação A variação de 9,3% do IPCA em 2003 obrigará o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, a encaminhar ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, uma carta aberta para explicar os motivos do descumprimento da meta de inflação do ano passado. Dentro do regime de metas inflacionárias adotado pelo Brasil, trata-se de um procedimento obrigatório ao Banco Central sempre que a meta de inflação não é cumprida. A meta de inflação de 2003 estava fixada em 4% mais 2,5 pontos porcentuais para cima ou para baixo, apesar de o BC ter trabalhado ao longo do ano tendo como alvo central da política monetária uma meta ajustada de 8,5%. A data de divulgação da carta, entretanto, ainda não foi definida pelo BC.