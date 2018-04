BC da China pisa no freio com alta na oferta de dinheiro As reservas de moeda da China superaram a marca de 2 trilhões de dólares em junho e os empréstimos bancários atingiram o maior nível já registrado, enquanto o banco central demonstra preocupação de que a inundação de recursos esteja favorecendo o avanço dos preços dos ativos e cultivando as sementes de inflação.