BC da Índia mantém juro, mas eleva taxa de reserva bancária

O banco central da Índia manteve nesta terça-feira, 27, as taxas básicas de juro, conforme previsto, mas inesperadamente pediu aos bancos que separem uma porção maior de depósitos em bônus, na primeira ação rumo à retirada da política monetária afrouxada. Com essa medida, a Índia, como a Austrália, é mais um país a suspender medidas adotadas para amenizar os efeitos da crise global.

O Reserve Bank of India também elevou fortemente a projeção de inflação para o ano fiscal que termina em março, para 6,5% com viés positivo, de 5%, em meio aos crescentes preços de alimentos. O RBI manteve a taxa de recompra, ou taxa de concessão de empréstimos, em 4,75% e a taxa de recompra reversa, ou taxa para tomar empréstimos, em 3,25%.

O quociente de liquidez estatutária - parcela dos depósitos que os bancos precisam separar em caixa, ouro ou bônus do governo - foi elevado em 100 pontos-base, para 25%. O compulsório foi mantido em 5%. "Embora reverter as medidas convencionais não seja considerado apropriado no momento, muitas das medidas não convencionais podem ser revertidas imediatamente", disse o RBI. As informações são da Dow Jones.