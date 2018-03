BC da Inglaterra mantém juro em 0,50% ao ano O Banco da Inglaterra (BoE, banco central do país) manteve a taxa básica de juros em 0,5% ao ano, o mesmo nível desde março. A autoridade também manteve seu programa de compra de bônus em 175 bilhões de libras (US$ 281 bilhões). Essas duas decisões eram esperadas pelos economistas. Os analistas estão divididos, no entanto, com relação à possibilidade de o BoE expandir o programa de compra de bônus em sua reunião de novembro. "A escala do programa será colocada sob análise", afirma o comunicado do comitê de política monetária do BoE.