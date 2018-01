BC dá mandato a bancos para emissão do Global BR-11 O Banco Central (BC) divulgou hoje nota em que informa ter concedido, como agente do Tesouro Nacional, mandato para os bancos Citigroup e Goldman Sachs liderarem operação de reabertura do bônus Global BR-11. Trata-se de um título público que, de acordo com nota do BC, tem vencimento em 7 de agosto de 2011. A reabertura da emissão brasileira com vencimento em 2011 deve ficar próximo a US$ 650 milhões, segundo fontes do mercado. Comenta-se que o yield (prêmio) deverá variar entre 10,65% a 10,75% ao ano.