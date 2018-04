BC dára US$ 2 bilhões das reservas para exportação Mais de dez dias depois de anunciar um novo acordo com o FMI, envolvendo US$ 30 bilhões, o governo brasileiro ainda negocia com investidores estrangeiros para resolver uma das principais fontes de pressão no mercado cambial nas últimas semanas: a escassez de linhas de comércio. Nesta terça-feira, o Banco Central anuncia uma estratégia que irrigará o mercado com cerca de US$ 2 bilhões das reservas internacionais do País. Na seqüência, o presidente da instituição, Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, viajam para o exterior para convencer os grandes bancos internacionais a restabelecer as linhas de crédito para o Brasil. ?É claro que os bancos precisam voltar (a emprestar), porque eles também estão perdendo dinheiro?, disse nesta segunda-feira o presidente Fernando Henrique Cardoso ao comunicar a viagem dos representantes do governo brasileiro para uma série de encontros com investidores internacionais. As medidas que serão divulgadas nesta terça-feira pelo BC se somam às anunciadas na semana passada pelo BNDES, que envolveram cerca de US$ 2,6 bilhões de novos recursos para o comércio exterior. No entanto, a avaliação de fontes do governo é que, para eliminar essa fonte de problema e conseguir manter a cotação do dólar abaixo dos R$ 3, é preciso ter o apoio do sistema financeiro internacional. A expectativa inicial era de que o anúncio do novo acordo com o Fundo ajudaria a recuperar a confiança na economia brasileira e, dessa forma, o mercado de crédito poderia ser retomado gradualmente. No entanto, o que se verificou até agora foi que o acordo com o FMI eliminou apenas uma das fontes de tensão no mercado financeiro: o medo de o Brasil não conseguir honrar pagamentos futuros. ?Com isso, o dólar caiu de uma faixa entre R$ 3,25 e R$ 3,5 para outra entre R$ 3 e R$ 3,25?, avalia o diretor de análise de risco de mercado do BES Investimento, Carlos Guzzo. Mas, apesar de o governo brasileiro mostrar que tem condições de ?superar o aperto de liquidez?, conforme destacou Fraga no anúncio do novo acordo, as linhas de crédito ainda dão sinais de fragilidade e a cotação da moeda estrangeira persiste acima dos R$ 3. Essa situação compromete a trajetória da dívida pública, que tem boa parcela dos contratos atrelada ao dólar e pressiona a inflação.