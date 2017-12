BC decreta liquidação da Conslar Administração de Consórcios O Banco Central (BC) decretou hoje a liquidação extrajudicial da Conslar Administração de Consórcios, que tem sede em Salvador (BA). A empresa controlada por Severino Correia de Almeida e Euvaldina Lima de Almeida é acusada pelo desvio de R$ 373 mil dos grupos de consorciados e ainda tinha 41 bens pendentes de entrega. De acordo com o BC, a Conslar tinha 2 grupos de 735 consorciados ainda ativos. A previsão era de que estes grupos seriam encerrados até julho do próximo ano. O BC nomeou como liquidante da Conslar Luiz Carlos de Andrade Ribeiro, que é funcionário aposentado do banco.