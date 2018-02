BC decreta liquidação de 2 consórcios O Banco Central decretou nesta quinta-feira a liquidação extra-judicial da Trigo Otero Administradora de Consórcios e da Empresa Brasileira de Consórcios, que tinham sede em Pelotas (RS) e em São Paulo, respectivamente. O chefe do Departamento de Supervisão Direta do BC, Paulo Cavalheiro, explicou que esses dois consórcios já estavam desativados desde 1997 em São Paulo e desde 1998 em Pelotas. A empresa gaúcha, segundo Cavalheiro, tem uma dívida de aproximadamente R$ 248 mil com consorciados desistentes e grupos encerrados de consórcios, além de um patrimônio negativo de R$ 535 mil. Controlado pela Cantareira Distribuidora de Veículos, a empresa paulista tem uma dívida com consorciados desistentes e grupos de consórcio encerrados de aproximadamente R$ 1,68 milhão, além de patrimônio negativo de R$ 554 mil. As duas empresas tinham representação apenas em suas cidades.