BC decreta liquidação extrajudicial da Credibom O Banco Central (BC) decretou hoje a liquidação extrajudicial da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Militares e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (Credibom). De acordo com comunicado do BC, a decisão foi tomada em função do comprometimento da capacidade econômico-financeira da instituição e da prática de "graves irregularidades". Estas irregularidades, segundo o BC, configuram violação da normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade das cooperativas de crédito. Em função da liquidação, foram colocados em indisponibilidade os bens de Aralton Nascimento Lima (militar), Teresa Cristina Marques Cardoso (fonoaudióloga), Caubi Felipe dos Santos (policial militar), Abílio Monteiro Brandão (militar) e Ana Paula Silva Azenha (nutricionista). Todas estas pessoas atuaram como ex-administradores da Credibom nos 12 meses anteriores à data da liquidação da instituição.