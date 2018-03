BC: déficit externo foi de US$ 3,289 bilhões em novembro

O déficit de novembro, no entanto, é três vezes superior ao resultado negativo do mesmo mês do ano passado, quando a conta de transações correntes apresentou um déficit de US$ 951 milhões. Nos últimos 12 meses até novembro, o déficit em transações correntes subiu para R$ 21,195 bilhões, o equivalente a 1,39% do PIB.

Investimentos

O ingresso de investimentos estrangeiros diretos (IED) no País, em novembro, atingiu US$ 1,604 bilhão, informou hoje o BC. O resultado é maior que o de outubro, quando o fluxo de IED para o Brasil foi de US$ 1,563 bilhão. Nos 12 meses acumulados até novembro de 2009, o ingresso é de US$ 28,973 bilhões, o equivalente a 1,90% do PIB.

No acumulado do ano até novembro, informou o BC, o ingresso de investimentos estrangeiros totalizou US$ 20,858 bilhões, valor menor que o de igual período do ano passado, quando o fluxo foi de US$ 36,943 bilhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Remessas

As remessas de lucros e dividendos por empresas instaladas no Brasil para o exterior somaram, em novembro, US$ 2,012 bilhões. No acumulado do ano, as remessas subiram para US$ 19,920 bilhões. Apesar de elevadas, elas são menores que as registradas no ano passado, quando somaram, nos 11 primeiros meses do ano, US$ 30,729 bilhões. Já as despesas com juros somaram, em novembro deste ano, US$ 378 milhões. No acumulado até novembro, elas atingiram US$ 7,863 bilhões.