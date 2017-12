BC deve adotar cautela na reunião do Copom, diz economista Embora seja consenso entre os analistas que a inflação está sob controle, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), em sua próxima reunião, na segunda quinzena deste mês, possivelmente adotará uma posição de cautela, reduzindo, no máximo em 0,5%, a taxa básica de juros da economia (a Selic). Essa é opinião do economista-chefe do Banco Pátria, Luís Fernando Lopes, embora ele considere que uma queda de 1% seria o ideal. De qualquer forma, na entrevista que concedeu ao programa Conta Corrente, da Globo News, ele manifestou sua confiança de que, em suas próximas reuniões, o Copom será menos conservador, levando a taxa Selic para abaixo de um dígito até o final do ano. "A trajetória dos juros ao longo de 2004 certamente é de queda significativa", afirmou. "A diferença é entre o que a gente gostaria de fazer e o que Banco Central efetivamente faz. Usualmente a autoridade monetária é mais conservadora, é bem mais cautelosa do que a gente imagina." A questão dos C-Bonds Para Luís Fernando Lopes, a valorização dos C-Bonds (que ontem superaram seu valor de face) é altamente simbólica. Ele lembrou que esse é o título da dívida externa brasileira mais líquido e mais famoso, que dava o parâmetro para a avaliação do chamado risco Brasil. Em sua opinião, o governo deveria aproveitar a oportunidade para trocar esses títulos por outros com prazo mais alongado. "Isso sinalizaria que o País virou uma página em relação à sua dívida externa, aquele período de moratória, controle de capital etc..." A apreciação do real Segundo Lopes, a eventual troca dos C-Bonds certamente não ajudar o dólar se sustentar, cuja trajetória "é francamente de queda". Por isso, acredita que o Banco Central terá que intensificar sua atuação no mercado cambial, sob pena de a moeda americana continuar em queda livre. Ele lembrou que, no ano passado, o BC comprou mais de 11 bilhões de dólares no mercado, e se não o tivesse feito o real estaria mais apreciado ainda. Uma das receitas para evitar isso, seria a redução dos juros, o que poderia afastar o excesso de entrada de dólares no País. "Surpresa desagradável" Embora reconhecesse que a inflação não sairá dos trilhos este ano, Lopes advertiu sobre "uma pequena surpresa desagradável" nas próximas semanas, já que está havendo, "pela enésima vez", uma tentativa de repasse de custos por parte de algumas empresas do setor industrial.