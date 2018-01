BC deve estender ciclo de alta da taxa de juros

Atualizado às 22h26

O presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, reforçou o discurso de que a política de aperto de juros seguirá “vigilante” com a inflação, palavra que citou três vezes no discurso de encerramento do XVII Seminário de Metas para a Inflação, no Rio. Em três momentos, ele afirmou que o BC levará a inflação à meta de 4,5% no fim de 2016.

Seria uma forte redução em relação aos números previstos pelo mercado. Os analistas ouvidos no boletim Focus, consulta semanal feita pelo BC, preveem inflação de 8,31% para 2015 e 5,50% para 2016.