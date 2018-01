BC diminui atuação no mercado de câmbio e dólar cai 2,15% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,2780 na ponta de venda das operações, em baixa de 2,15% em relação aos últimos negócios de ontem. O mercado reagiu hoje à decisão do Banco Central de reduzir suas intervenções no mercado de câmbio. A instituição anunciou que reduziria o volume de contratos de swap reverso oferecidos ao mercado. Trata-se de uma operação que envolve a venda de contratos cujo efeito, na prática, é o mesmo que seria produzido se o Banco Central resolvesse comprar dólares hoje para receber no futuro. Com a decisão do BC de reduzir a oferta destes contratos, diminuiu a demanda por dólares hoje. O resultado foi a forte queda do dólar, que vinha em alta durante três pregões consecutivos, subindo 2,37%. Hoje, o mercado já abriu com esta decisão do BC, anunciada ontem. Resultado: a cotação de abertura foi de R$ 2,2680, o que representa desvalorização de 2,58%. No patamar mínimo do dia, o dólar chegou a ser vendido a R$ 2,2670. Alguns operadores chegam a acreditar que, sem as intervenções do Banco Central, a moeda norte-americana já estaria abaixo de R$ 2,20.