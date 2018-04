BC: dívida líquida sobe para 43,1% do PIB em junho

O resultado mostra piora na relação entre a dívida e o PIB na comparação com o mês de maio, quando o indicador estava em 42,6%. Em abril, a dívida líquida correspondia a 41,4% do PIB.

Segundo o BC, além do déficit nominal registrado em junho, a valorização cambial de 1,09% no mês passado contribuiu para o aumento da relação entre a dívida e o PIB, pois gerou efeitos sobre os ativos vinculados ao dólar.

Gastos com juros

O setor público gastou R$ 13,506 bilhões com o pagamento de juros no mês de junho. O dado, também divulgado hoje pelo BC, mostra aumento na comparação com maio, quando essa despesa totalizou R$ 12,593 bilhões.

Apesar do aumento, a despesa no mês passado foi menor do que a registrada em junho de 2008, quando o pagamento de juros somou R$ 17,128 bilhões. Essa despesa paga no mês passado foi liderada pelo governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social), que desembolsou R$ 10,667 bilhões. Em seguida, aparecem os governos regionais, que gastaram outros R$ 2,838 bilhões. O conjunto das empresas estatais terminou o mês com gasto de exatos R$ 1 milhão, sendo que as companhias federais obtiveram receita de R$ 203 milhões com juros em junho.

No acumulado do primeiro semestre, a despesa com juros nominais atingiu R$ 78,937 bilhões, o correspondente a 5,46% do Produto Interno Bruto (PIB). Em igual período de 2008, o gasto nominal somou R$ 88,893 bilhões, o equivalente a 6,37% do PIB. Essa despesa paga em seis meses foi liderada pelo governo central, que respondeu por R$ 71,194 bilhões (4,92% do PIB). Nesse período, as despesas dos governos regionais atingiram R$ 8,267 bilhões (0,57% do PIB) e as empresas estatais obtiveram receita de R$ 524 milhões (0,04% do PIB), sendo que as companhias federais tiveram receita líquida de R$ 1,292 bilhão (0,09% do PIB).

No acumulado de 12 meses até junho, a despesa com juros nominais atingiu R$ 153,704 bilhões, o equivalente a 5,23% do PIB. Mais uma vez, o governo central liderou as despesas, com R$ 113,637 bilhões (3,86% do PIB). Nesse período, a despesa dos governos regionais atingiu R$ 38,924 bilhões (1,32% do PIB), e as companhias estatais pagaram R$ 1,143 bilhão (0,04% do PIB). Nesse período de 12 meses, as companhias federais receberam o equivalente a R$ 1,746 bilhão em receitas com juros (0,06% do PIB).