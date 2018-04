BC divulga a lista negra dos consórcios Além de divulgar o ranking dos bancos que recebem o maior número de reclamações, o Banco Central (BC) também faz o levantamento dos consórcios que mais desagradam ao cliente. Os três consórcios que estão impedidos de constituir novos grupos lideram a lista do Banco Central dos que mais receberam reclamações em abril. A lista dos consórcios São eles: Conab Consórcio Nacional de Bens, Southecca Consórcios e Consórcio Nacional Santa Ignez. Em quarto lugar no número de reclamações está o consórcio Geral Record Empreendimentos, seguido da Buri Administradora de Consórcios e do Consórcio Nacional de Utilidade Utilar e Uticar, as duas últimas também impedidas de formar novos grupos (veja mais informações nos links abaixo). Em sétimo lugar, está a Bancorbrás Administradora de Consórcios, seguida pela Fiat Administradora de Consórcios, Rodobens Administradora e Promoções e o Consórcio Nacional Honda.