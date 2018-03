BC divulga dívida externa de março em US$ 213,463 bilhões A dívida externa brasileira estava em US$ 213,463 bilhões ao final de março deste ano. O valor divulgado hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC) é menor que os US$ 214,895 bilhões de fevereiro e do que os US$ 215,294 bilhões de março do ano passado. A dívida externa de médio e longo prazos caiu em março com relação a fevereiro, de US$ 195,408 bilhões para US$ 193,300 bilhões, enquanto a de curto prazo aumentou no mesmo período, de US$ 19,488 bilhões para US$ 20,163 bilhões.