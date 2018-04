BC divulga edital de venda do Banco do Ceará O Banco Central divulgou hoje o edital de privatização do Banco do Estado do Ceará. O preço mínimo do banco para leilão foi estabelecido em R$ 324,483 milhões, equivalente a R$ 3.935,09 por lote de mil ações. Serão colocadas à venda 91.621.171 ações do banco em poder da União, equivalentes a 99,08% do capital social total. O leilão será realizado dia 18 de julho, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O manual de instruções da CBLC será divulgado em 11 de junho, conforme o cronograma. A divulgação dos pré-identificados para participar do leilão está marcada para 12 de julho. A liqüidação financeira da venda será realizada dia 23 de julho. A oferta aos empregados equivalerá a 9,93% do capital votante da instituição. A habilitação dos empregados termina em 30 de julho. Em 6 de agosto, será iniciado o período para reserva de ações pelos empregados, com término previsto para 28 de agosto. Todo o processo de privatização se encerra, segundo o cronograma, em 29 de novembro.