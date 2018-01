BC divulga instituições que mais acertam em previsões A Gerência Executiva de Relacionamento com Investidores (Gerin) do Banco Central (BC) divulgou hoje a lista das cinco instituições que mais acertaram as previsões de índices de preços, taxa de câmbio e de juros durante o mês de fevereiro. Veja abaixo a lista: Estimativas de IPCA no curto prazo - ABN Amro Real - Opportunity Asset Management - BB DTVM - Pactual - Icatu DTVM Estimativa de câmbio no curto prazo - Banco BNP Paribas Brasil - Banco BMC - ABN Amro Real - Deutsche Bank - Tendências Consultoria Integrada Estimativa da Taxa Selic no curto prazo - Banco BNL do Brasil - Banco Mercantil do Brasil - Tendências Consultoria Integrada - Dresdner Kleinwort Warsserstein - IDEA Global Estimativas de IPCA no médio prazo - Banco Votorantim - Banco BNL do Brasil - Banco ABC Brasil - Banco Société Générale do Brasil - Votorantim DTVM Estimativa de câmbio no médio prazo - Banco BNP Paribas Brasil - Pebb Corretora de Valores - Banco Cruzeiro do Sul - BB DTVM - Deutsche Bank Estimativa de Selic no médio prazo - IDEA Global - Caixa Econômica Federal - Banco BNL do Brasil - Banco BMC - Dresdner Kleinwort Wasserstein