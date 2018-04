BC divulga instituições que mais acertaram projeções O Banco Central divulgou nesta sexta-feira, 13, a relação das instituições que mais acertaram projeções de curto e médio prazo para diferentes indicadores econômicos no mês de março. Segundo o BC, as instituições Top 5 de curto prazo para projeções do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram, na ordem do primeiro ao quinto: HSBC AM, GAP AM, Votorantim Asset, Tendências Consultoria Integrada, HSBC Bank Brasil SA. As instituições Top 5 de médio prazo para o IPCA foram: Banco JP Morgan, Banco Nossa Caixa SA, Banco Itaú BBA, López León Brokers Brasil DTVM Ltda e Votorantim Asset. Para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), as instituições Top 5 de curto prazo foram: Tendências Consultoria Integrada, Votorantim Asset, Deutsche Bank - Banco Alemão SA, Banco Votorantim SA e, dividindo o quinto lugar, o Banco de Investimentos Credit Suisse e o HSBC AM. No Top 5 de médio prazo para o IGP-DI, as instituições que mais acertaram as previsões, segundo o BC, foram: Votorantim Asset, Banco Abc Brasil SA, Tendências Consultoria Integrada, HSBC Bank Brasil SA, López León Brokers Brasil DTVM Ltda. Para o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), segundo o BC, o Top 5 de curto prazo ficou assim: Banco BNP Paribas Brasil SA, Santander Banespa AM DTVM LTDA, Banco Itaú SA, Concórdia SA CVMCC, Unibanco SA. O Top 5 de médio prazo do IGP-M, de acordo com o BC, foi o seguinte: Banco Citibank SA, HSBC AM, Banco BMC SA, Concórdia SA CVMCC e Banco JSafra SA. Câmbio As instituições que mais acertaram projeções de curto prazo para a taxa de câmbio foram, em março, HSBC Bank Brasil SA, Banco JP Morgan SA, Tendências Consultoria Integrada, Banco Cacique, Icatu DTVM LTDA. De acordo com o BC, as instituições Top 5 de médio prazo foram: Banco Safra SA, Banco Itaú BBA, HSBC Bank Brasil AS, Banco Bradesco SA, Banco Votorantim SA. Para a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 12,75% ao ano), nove instituições tiveram a mesma pontuação no Top 5 de curto prazo.São elas: Banco do Brasil SA, Banco Safra SA, Banco Schahin SA, Deutsche Bank - Banco Alemão SA, Dresdner Kleinwort - DKB, Icatu DTVM LTDA, Instituto Fecomércio de Pesquisa/RJ, LCA Consultores S/C LTDA, Petros Fundação de Seguridade Social. O Top 5 de médio prazo para a Selic ficou assim: Banco Cruzeiro do Sul SA, Banco Safra SA, Banco BBM SA, Banco Bradesco SA, Deutsche Bank - Banco Alemão SA.