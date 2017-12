BC divulga juros das operações de crédito De acordo com o relatório do Banco Central (BC) divulgado ontem em Brasília, os juros médios das operações de crédito pessoal apresentaram, em agosto, uma queda de 0,4 ponto percentual sobre julho. As taxas cobradas nestas operações caíram de 70,3% para 69,9% ao ano e, ao mesmo tempo, o BC verificou que os juros dos empréstimos bancários para aquisição de bens no mês de agosto sofreram queda de 2,4 pontos percentuais em relação a julho, passando para 41,5% ao ano. Em julho, a taxa média praticada nessas operações era de 43,9% ao ano. Os juros nos empréstimos para aquisição de veículos caíram 1,1 ponto porcentual em agosto sobre julho, ficando em 34,9% ao ano ante os 33% praticados ao longo de julho. Já o volume de operações de crédito no segmento livre apresentou, em agosto, crescimento de 2,4% em relação a julho. Com essa expansão, o saldo dessas operações aumentou de R$ 127 954 bilhões para R$ 130,854 bilhões. O saldo das operações de crédito para pessoa jurídica aumentou 3% em agosto sobre julho, enquanto o volume dos empréstimos para pessoas físicas apresentou crescimento de apenas 0,7% no mesmo período. As taxas de juros das operações de desconto de promissórias tiveram em agosto uma queda de 4 pontos porcentuais em relação a julho e passaram de 57,5%.