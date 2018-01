BC divulga juros das operações de crédito O Banco Central retomou hoje a divulgação diária em sua página na Internet (veja o link abaixo) das taxas de juros das operações de crédito cobradas pelas instituições financeiras em seus empréstimos. A retomada da divulgação se dará com a introdução de novidades como as informações sobre as taxas máximas, médias e mínimas por modalidade de operação de crédito e de dados separados sobre os encargos cobrados na operação e a taxa de juros limpa. O instituição espera que a divulgação ampla destas informações ajude os clientes de instituições financeiras a comparar as taxas praticadas em cada banco.