BC divulga ranking de reclamações de clientes de bancos Em maio, o HSBC Bank Brasil ficou em primeiro lugar no ranking mensal das reclamações de clientes das instituições financeiras, tomando por base o conjunto de bancos com mais de um milhão de clientes. A informação foi divulgada hoje pelo Banco Central (BC) em seu site na Internet. Com 1,942 milhão de clientes, o banco recebeu um total de 34 reclamações consideradas procedentes pelo BC, enquanto o segundo colocado, o ABN Amro, teve 48 reclamações para um universo de 3,393 milhões de clientes. Com 16,121 milhões, o Banco do Brasil (BB) ficou em terceiro lugar com 183 reclamações, e o Unibanco teve 74 reclamações para um total de 7,619 milhões de clientes. Quinto colocado no ranking do BC, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) recebeu 16 reclamações, em maio, para um total de 1,937 milhão de clientes. Menos de 1 milhão de clientes Entre os bancos com menos de 1 milhão de clientes, o Panamericano ficou em primeiro lugar na lista, por ter recebido 8 reclamações de seus 3.230 clientes ao longo do mês de maio. Com 112.279 clientes, o Citibank ficou em segundo lugar, com 6 reclamações, e o Banco do Estado do Maranhão, na terceira posição, com 9 reclamações de seus 233.440 clientes. O Banco de Brasília (BRB) recebeu 7 reclamações de 272.187 clientes e ficou na quarta posição. O Banco Mercantil do Brasil teve, segundo o BC, 8 reclamações para um total de 434.348 clientes e recebeu a quinta colocação no ranking das maiores reclamações entre bancos com menos de um milhão de clientes.