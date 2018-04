BC divulgará lista de reclamações contra bancos O Banco Central (BC) passará a divulgar mensalmente uma lista das instituições financeiras e administradoras de consórcios com o maior número de reclamações dos clientes. A divulgação será feita na página do BC na Internet (www.bcb.gov.br) a partir de abril. ?Divulgaremos os nomes das dez instituições financeiras e dos dez consórcios com mais reclamações recebidas em nossas centrais de atendimento?, disse a diretora de Fiscalização do BC, Tereza Grossi. A divulgação será feita sempre até o dia 15 de cada mês e terá como base as reclamações do mês anterior. A lista conterá, além do nome do banco e do consórcio, o número de agências, de correntistas e uma informação relativa ao tempo usado pela instituição para corrigir o problema reclamado. O BC, além disso, já estuda a possibilidade de determinar aos bancos a criação específica de diretorias responsáveis pelo atendimento aos clientes e poderá lançar ainda em fevereiro uma cartilha voltada para a defesa dos direitos dos consumidores de produtos bancários.