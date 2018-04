BC diz que contas afetadas por apagão podem ser pagas hoje O Banco Central esclareceu hoje que todas as contas que deviam ser pagas ontem em agências bancárias das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, afetadas pelo apagão, poderão ser quitadas hoje, sem multa. O BC também esclareceu que quem já pagou a conta e teve que pagar a multa terá direito ao ressarcimento. Segundo o BC, o cliente que quiser reclamar o ressarcimento do pagamento da multa estará amparado pelo Código de Defesa do Consumidor.