BC diz que quem apostar no Brasil terá recompensa O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, manteve o discurso otimista e disse hoje que "quem apostar no Brasil vai ter sucesso, vai ser bem recompensado". Em pronunciamento num seminário para 800 pessoas, em Goiânia, sua base eleitoral (eleito deputado pelo PSDB, abriu mão do cargo para assumir o BC), Meirelles garantiu que o País inicia um ciclo histórico de desenvolvimento. "O Brasil cresce hoje, pela primeira vez em muitos anos, de forma sustentada: com disciplina fiscal, estabilidade de preços, redução do endividamento público e política monetária responsável", afirmou. "É normal que as pessoas tenham ansiedade, mas não podemos errar. Temos que construir as bases do crescimento sustentado". Meirelles ressaltou que, com o que foi feito até agora, procura-se um crescimento não apenas "no próximo mês, no próximo trimestre ou neste ano, mas também no próximo ano e nos seguintes.