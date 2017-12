BC do Canadá anuncia inesperado corte em taxa de juro O Banco Central do Canadá anunciou que reduziu em 0,25 ponto percentual a taxa de juro overnight, para 3%. A banda de operação para a taxa overnight correspondente foi reduzida para 2,75% a 3,25%. A taxa máxima de operação do BC está em 3,25%. A maior parte dos analistas de mercado não previa corte no juro canadense, já que dados recentes mostraram melhora na tendência do mercado de trabalho. Em nota para explicar o corte, o BC disse, no entanto, que "nos meses recentes, houve um número de acontecimentos não antecipados que prejudicou a perspectiva para os preços e para a atividade econômica no Canadá. A inflação atual e as perspectivas de inflação caíram mais rapidamente do que o previsto pelo banco". Na sequência do anúncio, alguns bancos comerciais, como o Royal Bank Canada, reduziram a taxa prime. O dólar canadense caiu em relação ao dólar norte-americano. Às 11h50 (de Brasília), o dólar subia a 1,3935 dólar canadense, de 1,3744 dólar canadense no fechamento. As informações são da Dow Jones.