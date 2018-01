BC do Canadá corta juro overnight em 0,25, para 2,75% O Banco Central do Canadá cortou a meta para a taxa de juro overnight em 0,25 ponto percentual, para 2,75%. A banda para operação da taxa de juro overnight foi, dessa forma, reduzida para 2,50% a 3,00%. O BC canadense atribuiu a decisão à contínua queda na inflação desde a reunião de 15 de julho. As informações são da Dow Jones.