BC do Canadá reduz taxa de juro para 2,50% ao ano Em uma decisão amplamente esperada, o Banco do Canadá reduziu a meta para sua taxa de juros em 25 pontos-base, para 2,50% ao ano. A decisão da autoridade monetária foi direcionada pelas expectativas de que a inflação vai ficar abaixo da meta até o final de 2005, e sinaliza que a valorização do dólar canadense prejudicou a demanda por serviços e bens locais. Nove entre 12 economistas consultados em pesquisa recente da agência Dow Jones haviam previsto um corte dessa magnitude. Em comunicado divulgado para explicar sua decisão, o Banco do Canadá afirmou que, embora a inflação esteja apresentando alguma volatilidade, a capacidade ociosa aponta para um índice de inflação que provavelmente continuará abaixo da meta até o final de 2005. O BC canadense quer manter a inflação em cerca de 2%, ponto médio de uma meta que varia de 1% a 3%. "Apesar do crescimento econômico global mais forte, a apreciação rápida do dólar canadense frente o norte-americano prejudicou o crescimento geral da demanda agregada por bens e serviços canadenses, por meio da queda das exportações e do aumento das importações", afirmou a autoridade monetária. As informações são da Dow Jones.