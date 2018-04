BC do Japão amplia compra de commercial papers e mantém juro O Banco do Japão ampliou o prazo final para suas compras de commercial papers para melhorar as condições de financiamento corporativo nesta quinta-feira, à medida que o banco central luta contra os efeitos da crise de crédito. O BC japonês também decidiu manter sua taxa básica de juro inalterada em 0,10 por cento por unanimidade. De acordo com a decisão tomada nesta quinta-feira, o prazo final de compra de commercial papers pelo BC japonês será 30 de setembro. Inicialmente, o Banco do Japão pretendia encerrar essas compras ao final de março.