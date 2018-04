BC do Japão mantém taxa básica de juros em 0,3% O comitê de política monetária do Banco do Japão (banco central japonês) decidiu por unanimidade deixar inalterada a taxa básica de juros do país ("overnight call loan rate") em 0,3%, a mais baixa do G-7, o grupo das sete nações mais ricas do mundo. A decisão já era esperada pelo mercado. Foi a primeira reunião do comitê desde o corte dos juros efetuado em 31 de outubro, quando a taxa caiu de 0,5% para 0,3%. O órgão alertou que a economia do Japão continuará lenta por algum tempo e que os riscos de retração estão aumentando. Na última segunda-feira, o governo japonês informou que o país entrou em recessão no terceiro trimestre, quando o Produto Interno Bruto (PIB) se contraiu 0,1%, na segunda queda trimestral consecutiva. As informações são da Dow Jones.