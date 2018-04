BC do Japão terá reunião extraordinária esta semana A diretoria de política monetária do Banco do Japão (BoJ) vai realizar um encontro extraordinário nesta semana para decidir sobre medidas para melhorar o ambiente para o financiamento corporativo, segundo informou a rede de tevê NHK. Mesmo depois do BoJ ter reduzido sua meta para a taxa overnight em 0,20 ponto porcentual, para 0,30%, no dia 31 de outubro, algumas companhias japonesas ainda estão tendo dificuldades para levantar fundos em meio ao crescente aperto no crédito. Os spreads de crédito sobre commercial papers e bônus corporativos permanecem amplos e muitas firmas começaram a adiar a emissão desses papéis. O banco central japonês quer evitar que a debilitada economia piore ainda mais por meio da oferta de liquidez suficiente para os mercados monetários de curto prazo diante do final do ano calendário e fiscal, quando as necessidades de financiamento das empresas são maiores, segundo a NHK.