BC do México adota regime de meta inflacionária O BC do México informou que está adotando completamente o regime de meta inflacionária. Dessa forma, o BC mexicano abandona o sistema anterior de administração monetária agregada. Contudo, o BC continuará a usar o "short" como principal instrumento de política monetária, afirmou o presidente do BC, Guillermo Ortiz. Através do "short", o BC restringe o volume de moeda que fornece aos bancos comerciais em suas operações diárias. Mudanças no "short" ajudam a elevar as taxas de juro. "Achamos que o ´short´ está funcionando satisfatoriamente. O instrumento continua sendo útil e tem nos servido bem", disse uma fonte do Ministério da Economia à Dow Jones. Ortiz disse que BC mantém sua meta de inflação em 6,5% para o ano, de 4,5% para 2002 e de 3% para 2003, apesar da deterioração das condições externas. "Reafirmamos que estamos mantendo firmemente nossa meta inflacionária e que estamos dentro dos trilhos", disse a fonte do BC, acrescentando que prevê uma "surpresa positiva" para a inflação em janeiro e "uma redução no ceticismo em relação às metas inflacionárias". Ortiz disse que, embora uma reforma fiscal possa produzir um impacto no curto prazo na inflação, é fundamental alcançar metas inflacionárias de longo prazo, o que reduziria a dependência fiscal do governo as variações no preço do petróleo. O presidente do BC também reafirmou que a instituição vai manter uma política monetária restritiva com o objetivo de assegurar que a meta deste ano será alcançada. Sob o regime de metas inflacionárias, a estabilidade nos preços passa a ser a principal meta do BC. As informações são da Dow Jones.