BC do Reino Unido mantém taxa de juro em 0,5% ao ano

O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) decidiu nesta quinta-feira, 5, manter a taxa básica de juro no nível histórico de 0,50% ao ano, conforme previsto, e elevar o programa de compra de bônus em outros 25 bilhões de libras, para 200 bilhões de libras, em meio a sinais divergentes sobre a saúde da economia britânica.

Veja também:

Um ano após auge da crise, economia se recupera

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

A extensão do programa de afrouxamento quantitativo era esperada por economistas, que estavam relativamente divididos sobre o tamanho do aumento. No comunicado, o BoE disse que vê lenta recuperação da economia e que a substancial margem de capacidade ociosa deve persistir, com os elevados níveis de dívida devendo pesar sobre os gastos. O comunicado mencionou ainda que a compra de bônus demorará três meses para ser concluída e que o tamanho do programa será mantido sob revisão.

Muitos analistas esperam que a ata deste encontro, que será publicada em 18 de novembro, mostre o comitê dividido sobre a decisão de estender ou não as medidas de afrouxamento. Em agosto, quando o comitê votou por aumentar o programa em 50 bilhões de libras, o presidente do BoE, Mervyn King, e dois membros desejavam uma ampliação maior, de 75 bilhões de libras. As informações são da Dow Jones.