BC dos Emirados Árabes oferece instrumento de liquidez O banco central dos Emirados Árabes Unidos anunciou neste domingo um novo instrumento de liquidez para os bancos que operam no país. Em mensagem enviada por e-mail aos bancos, o BC disse que disponibilizará para as instituições "um instrumento especial de liquidez adicional" à taxa de 0,50 ponto porcentual sobre a Eibor" (taxa interbancária do país) de três meses.