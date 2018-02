BC dos Emirados pode garantir dívida do Dubai World

Um porta-voz de Abu Dabi e do governo federal não pôde comentar o assunto ao ser contatado neste sábado. Autoridades do banco central do país não estavam disponíveis. O apoio federal aliviará os ânimos dos mercados regionais. Depois do anúncio, na quarta-feira, de que o Dubai World pediu uma paralisação por seis meses no pagamento de suas dívidas do Dubai World, se desencadeou temores de um default em massa ao redor do mundo. Dubai e Abu Dabi são dois dos sete emirados que foram os Emirados Árabes Unidos. As informações são da Dow Jones.